Певица Максим, скорее всего, не сможет петь и переносить тяжёлые физические нагрузки после столь длительной и тяжёлой болезни. Такой прогноз в беседе с "МК" озвучил кандидат медицинских наук Андрей Андриевский.

Он напомнил, что при коронавирусной инфекции в альвеолах — ткани лёгких, где происходит газообмен — образуется слизь, которая полностью их забивает. Это состояние врач сравнивает с состоянием "утопления" — как будто вода мешает человеку сделать вдох. Чтобы кислород принудительно поступал в лёгкие, человека переводят на ИВЛ, восстановиться после которого очень трудно.