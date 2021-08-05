"Нужна хорошая "дыхалка": Врач усомнился, что певица MaкSим сможет вернуться на сцену
После ИВЛ пациенты тратят на восстановление достаточно длительное время, долгие месяцы. Этот процесс несовместим с вокалом и тяжёлыми физическими нагрузками.
Фото © "ВКонтакте" / Марина Максимова
Певица Максим, скорее всего, не сможет петь и переносить тяжёлые физические нагрузки после столь длительной и тяжёлой болезни. Такой прогноз в беседе с "МК" озвучил кандидат медицинских наук Андрей Андриевский.
Он напомнил, что при коронавирусной инфекции в альвеолах — ткани лёгких, где происходит газообмен — образуется слизь, которая полностью их забивает. Это состояние врач сравнивает с состоянием "утопления" — как будто вода мешает человеку сделать вдох. Чтобы кислород принудительно поступал в лёгкие, человека переводят на ИВЛ, восстановиться после которого очень трудно.
"Нужна хорошая "дыхалка". Человек не сможет петь и переносить тяжёлые физические нагрузки. После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придётся забыть", — заключил Андриевский.
Как уже сообщал Лайф, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату. В тот же день певица впервые вышла на связь со своим директором Маргаритой Соколовой и попросила передать благодарность всем, кто переживал за неё.
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