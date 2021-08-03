Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом Максим, вышла на связь со своим директором Маргаритой Соколовой, сообщает издание "Дни.ру". Поп-артистка, которая почти месяц провела на ИВЛ, смогла пообщаться со своими представителями, но пока не без помощи врачей.

"Её действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись", — раскрыла детали первого разговора со звездой Маргарита Соколова.

Представитель артистки также написала на своей странице в "Инстаграме", что передала Марине приветы и пожелания от её поклонников, а певица в ответ попросила Соколову передать благодарность всем, кто переживал за неё.