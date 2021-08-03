"И пошутили, и посмеялись": Директор МакSим рассказала о первом разговоре по видеосвязи с певицей
Звезда, которая почти месяц провела на ИВЛ, смогла пообщаться со своей представительницей, правда, пока только с помощью врачей.
Фото © Instagram / maksimartist
Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом Максим, вышла на связь со своим директором Маргаритой Соколовой, сообщает издание "Дни.ру". Поп-артистка, которая почти месяц провела на ИВЛ, смогла пообщаться со своими представителями, но пока не без помощи врачей.
"Её действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись", — раскрыла детали первого разговора со звездой Маргарита Соколова.
Представитель артистки также написала на своей странице в "Инстаграме", что передала Марине приветы и пожелания от её поклонников, а певица в ответ попросила Соколову передать благодарность всем, кто переживал за неё.
"Она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", — сообщила Соколова.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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