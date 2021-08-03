В Подмосковье двухлетнюю девочку с вещами бросили на улице

В городском округе Жуковский ночью нашли брошенную двухлетнюю девочку. Она стояла на улице одна рядом с сумкой, в которой лежали детские вещи, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

"Поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о том, что у одного из домов на улице Молодёжной найдена малолетняя девочка, на вид около двух лет. Рядом с ребёнком обнаружена сумка с детскими вещами. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

Девочку доставили в педиатрическое отделение, в настоящий момент её жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители ищут родственников ребёнка, а также выясняют обстоятельства произошедшего. Помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту оставления малолетней девочки в опасности возбуждено уголовное дело.