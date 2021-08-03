Президент РФ Владимир Путин рассказал о "шикарных местах отдыха" в Карачаево-Черкесии и отметил, что инфраструктурные проекты республики имеют общенациональное значение.

Российский лидер провёл рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым и заслушал доклад о вакцинации населения и ситуации в области здравоохранения в регионе, а также о развитии социальной сферы, экономики, промышленности, инвестиций.

Глава региона отметил, что за последние годы в КЧР построили более 600 социально значимых объектов. По словам Темрезова, у республики есть реальная возможность подготовить новые рабочие места с созданием инженерной и дорожной инфраструктуры, в том числе для развития туризма.

"У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны — как к Черноморскому побережью", — ответил глава государства.

Темрезов в свою очередь заметил, что в прошлом году республика приняла полтора миллиона туристов.