НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Четырёх фигурантов дела о торговле "суррогатными" младенцами отправили в СИЗО

Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову, Тараса Ашиткова и Владислава Мельникова взяли под стражу в зале суда.

5 августа, 15:32

Фото © Pexels

Первый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры о переводе в СИЗО четырёх фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Ранее Мосгорсуд вынес решение о переводе троих врачей и главы медицинского центра под домашний арест.

"Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову, Тараса Ашиткова и Владислава Мельникова взяли под стражу в зале суда", — рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в уголовном деле информации о несовершеннолетних детях.

Гражданин КНР, которого не стали арестовывать по делу о торговле "суррогатными" младенцами, встретился со своим сыном

Гражданин КНР, которого не стали арестовывать по делу о торговле "суррогатными" младенцами, встретился со своим сыном

Напомним, 23 июня 2020 года в квартире в посёлке Одинцовского городского округа было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Один ребёнок был мёртв. В ходе следствия выяснилось, что младенцы рождены от суррогатных матерей. В отношении врачей было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Верующая россиянка согрешила с чизбургером и подала в суд на McDonald's

сегодня в 15:02

В Екатеринбурге мать с двухлетним сыном на руках выпала из окна

сегодня в 15:59

“Даю руку на отсечение, он не раскаялся”: разбираем с экспертами психотип убийцы пятерых человек в Хакасии

сегодня в 16:40

Работодателям рассказали о способах контролировать сотрудников на удалёнке

сегодня в 16:31

В Британии нашли план по борьбе с коронавирусом 16-летней давности

сегодня в 16:22

Новости партнеров

Layer 1