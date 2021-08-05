Четырёх фигурантов дела о торговле "суррогатными" младенцами отправили в СИЗО

Первый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры о переводе в СИЗО четырёх фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Ранее Мосгорсуд вынес решение о переводе троих врачей и главы медицинского центра под домашний арест.

"Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову, Тараса Ашиткова и Владислава Мельникова взяли под стражу в зале суда", — рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в уголовном деле информации о несовершеннолетних детях.