Четырёх фигурантов дела о торговле "суррогатными" младенцами отправили в СИЗО
Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову, Тараса Ашиткова и Владислава Мельникова взяли под стражу в зале суда.
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры о переводе в СИЗО четырёх фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Ранее Мосгорсуд вынес решение о переводе троих врачей и главы медицинского центра под домашний арест.
"Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову, Тараса Ашиткова и Владислава Мельникова взяли под стражу в зале суда", — рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в уголовном деле информации о несовершеннолетних детях.
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Напомним, 23 июня 2020 года в квартире в посёлке Одинцовского городского округа было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Один ребёнок был мёртв. В ходе следствия выяснилось, что младенцы рождены от суррогатных матерей. В отношении врачей было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми".
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