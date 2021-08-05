В Екатеринбурге мать с двухлетним сыном на руках выпала из окна

СУ СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга выпала из окна с двухлетним ребёнком на руках. Сейчас мать с маленьким сыном находятся в больнице.

"Поскольку малолетний мальчик был своевременно доставлен бригадой скорой помощи в больницу, его жизнь удалось спасти. Кроме того, подозреваемая мать ребёнка также находится в медицинском учреждении в связи с полученными травмами при падении с высоты", — говорится в сообщении управления.