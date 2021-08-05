В Екатеринбурге мать с двухлетним сыном на руках выпала из окна
Следователи уже осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей.
СУ СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга выпала из окна с двухлетним ребёнком на руках. Сейчас мать с маленьким сыном находятся в больнице.
"Поскольку малолетний мальчик был своевременно доставлен бригадой скорой помощи в больницу, его жизнь удалось спасти. Кроме того, подозреваемая мать ребёнка также находится в медицинском учреждении в связи с полученными травмами при падении с высоты", — говорится в сообщении управления.
Уже проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. С учётом характера и конкретных обстоятельств инцидента планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой. Устанавливаются также причины и условия, которые привели к инциденту (в частности, выясняются условия, в которых воспитывается ребёнок), и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.
Ранее сообщалось, что в Москве отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.
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