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В Екатеринбурге мать с двухлетним сыном на руках выпала из окна

Следователи уже осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей.

5 августа, 15:59

Фото © СУ СК РФ по Свердловской области

СУ СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга выпала из окна с двухлетним ребёнком на руках. Сейчас мать с маленьким сыном находятся в больнице.

"Поскольку малолетний мальчик был своевременно доставлен бригадой скорой помощи в больницу, его жизнь удалось спасти. Кроме того, подозреваемая мать ребёнка также находится в медицинском учреждении в связи с полученными травмами при падении с высоты", — говорится в сообщении управления.

Жительница Новокузнецка — о спасении выпавшего из окна малыша: Заметила его и побежала

Жительница Новокузнецка — о спасении выпавшего из окна малыша: Заметила его и побежала

Уже проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. С учётом характера и конкретных обстоятельств инцидента планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой. Устанавливаются также причины и условия, которые привели к инциденту (в частности, выясняются условия, в которых воспитывается ребёнок), и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Ранее сообщалось, что в Москве отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его состоянии. Самого отца, который сразу после инцидента попытался скрыться прямо в чём был — в майке и трусах, уже задержали. 24-летний мужчина находится не в очень адекватном состоянии, несёт бред, утверждая, что сыну было плохо и он таким способом хотел ему помочь. Тем не менее задержанный осознаёт, что совершил.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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