В Британии нашли план по борьбе с коронавирусом 16-летней давности

В Соединённом Королевстве нашли утерянный 16 лет назад документ, который подготовили на случай пандемии коронавируса. Об этом стало известно изданию The Independent.

Стратегия реагирования на распространение инфекции была разработана ещё в 2005 году. Власти Британии подготовили его в связи со вспышкой коронавируса SARS и угрозой заболевания атипичной пневмонией.

"Если бы документ не был утерян, можно было спасти десятки тысяч жизней", — сокрушается бывший главный научный советник Правительства Великобритании Дэвид Кинг.

Издание сообщает, что документ содержит рекомендации по введению режима самоизоляции и ограничению передвижения граждан. В нём также упоминается необходимость тестирования и отслеживания контактов с заболевшими, а также недопущение дефицита запасов средств индивидуальной защиты. Кроме того, в плане есть отдельный пункт об угрозе "суперраспространения" инфекции и перечислены способы её избежать, например, с помощью эффективной обработки и вентиляции помещений.