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В Британии нашли план по борьбе с коронавирусом 16-летней давности

В документе есть отдельный пункт об угрозе "суперраспространения" инфекции, а также перечислены способы не допустить этого.

5 августа, 16:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Соединённом Королевстве нашли утерянный 16 лет назад документ, который подготовили на случай пандемии коронавируса. Об этом стало известно изданию The Independent.

Стратегия реагирования на распространение инфекции была разработана ещё в 2005 году. Власти Британии подготовили его в связи со вспышкой коронавируса SARS и угрозой заболевания атипичной пневмонией.

"Если бы документ не был утерян, можно было спасти десятки тысяч жизней", — сокрушается бывший главный научный советник Правительства Великобритании Дэвид Кинг.

Издание сообщает, что документ содержит рекомендации по введению режима самоизоляции и ограничению передвижения граждан. В нём также упоминается необходимость тестирования и отслеживания контактов с заболевшими, а также недопущение дефицита запасов средств индивидуальной защиты. Кроме того, в плане есть отдельный пункт об угрозе "суперраспространения" инфекции и перечислены способы её избежать, например, с помощью эффективной обработки и вентиляции помещений.

Случай бюрократической амнезии привёл к тому, что зимой 2020 года британские власти пытались "с нуля" придумать, как остановить вспышку коронавируса. Один из источников также сказал журналистам издания, что правительство не видело смысла разрабатывать план реагирования на подобные инфекции в полной уверенности, что вирус обойдёт Британию стороной.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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