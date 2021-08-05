Facebook и YouTube возглавили рейтинг соцсетей по объёму деструктивного контента

Facebook и YouTube заняли первые строчки в рейтинге социальных сетей по объёму распространения деструктивного контента. Результаты исследования в Общественной палате РФ представила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

"Когда мы презентовали первый антирейтинг в феврале этого года, Роскомнадзор предпринял решительные шаги. Практически незамедлительно произошло замедление трафика платформы Twitter. Мы надеемся, что и в этот раз серьёзные и решительные меры по борьбе с деструктивным контентом со стороны Роскомнадзора в отношении лидеров этого антирейтинга будут предприняты", — заявила она.

Отмечается, что при составлении антирейтинга учитывалось количество неудалённого запрещённого материала, наличие или отсутствие представительства интернет-площадки в России, а также готовность её администрации сотрудничать с регулятором. Также общественники учитывали политизированность соцсети и скорость её реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.

Согласно данным исследования, в "Фейсбуке" обнаружено 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков и 1900 публикаций, содержащих запрещённую и экстремистскую информацию.