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Facebook и YouTube возглавили рейтинг соцсетей по объёму деструктивного контента

Члены инициативной группы учитывали политизированность интернет-площадок и скорость их реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.

5 августа, 16:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Facebook и YouTube заняли первые строчки в рейтинге социальных сетей по объёму распространения деструктивного контента. Результаты исследования в Общественной палате РФ представила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

"Когда мы презентовали первый антирейтинг в феврале этого года, Роскомнадзор предпринял решительные шаги. Практически незамедлительно произошло замедление трафика платформы Twitter. Мы надеемся, что и в этот раз серьёзные и решительные меры по борьбе с деструктивным контентом со стороны Роскомнадзора в отношении лидеров этого антирейтинга будут предприняты", — заявила она.

Отмечается, что при составлении антирейтинга учитывалось количество неудалённого запрещённого материала, наличие или отсутствие представительства интернет-площадки в России, а также готовность её администрации сотрудничать с регулятором. Также общественники учитывали политизированность соцсети и скорость её реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.

Facebook и Telegram опять оштрафовали за неудаление запрещённого контента

Facebook и Telegram опять оштрафовали за неудаление запрещённого контента

Согласно данным исследования, в "Фейсбуке" обнаружено 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков и 1900 публикаций, содержащих запрещённую и экстремистскую информацию.

Ранее суд оштрафовал Twitter на 5,5 млн рублей за неудаление запрещённого контента. Общая сумма по административным нарушениям соцсети уже превысила 33 миллиона рублей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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