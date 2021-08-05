Зеленский заявил, что жалеет жителей Донбасса с российскими паспортами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует жителям Донбасса, получившим российские паспорта. По словам политика, люди, которые смогли "отказаться от паспортизации", заслуживают большого уважения, однако жизненные обстоятельства, как выразился Зеленский, подтолкнули многих к оформлению документа.

"Ведь кто-то остался там ухаживать за своими лежачими родными, и, чтобы выжить, они вынуждены получать российские паспорта или какой-то другой документ. Или чтобы иметь возможность там работать, а им говорят: сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта", — заявил политик в интервью телеканалу "Дом", которое транслировалось в четверг.

Зеленский добавил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны "временной историей".

"Мы о них знаем, мы их любим, они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой", — утверждает он.

Тем не менее выдача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР ведётся даже более быстрыми темпами, чем ожидалось. К примеру, ранее звучали оценки, что к концу 2021 года россиян в Донбассе станет миллион, но этот рубеж республики могут перевалить уже к середине осени, поскольку, по статистике местного УМВД, в ДНР российскими гражданами становятся в среднем по 1500 человек в день.