"Всё вешает на него": Задержанные за убийства сатанисты из Москвы дают показания друг против друга
По словам сестры мужчины, её брат решил сотрудничать со следствием после того, как узнал, что его пассия перекладывает всю вину за содеянное на него.
Сестра задержанного за ритуальные убийства сатаниста. Видео © LIFE
Сестра Андрея Трегубенко, который был задержан вместе со своей девушкой и признался в совершении убийств, а также каннибализме, рассказала Лайфу, что сатанизмом он увлёкся после встречи с Ольгой Большаковой.
По словам сестры, сейчас Ольга вешает всю вину на Андрея. Она утверждает, что из-за него она начала употреблять наркотики и он якобы всё это время её бил. Когда адвокат рассказал, что Ольга на него всё скинула, Андрей стал рассказывать свою версию и сотрудничать со следствием. Сестра подтвердила, что в 2016 году они действительно были в Карелии (пара орудовала там и в Ленобласти), и предположила, что именно поэтому во всём подозревают её брата.
Сейчас Ольгу тоже обвиняют в убийстве. При этом сестра уточнила, что есть сомнения в причастности Андрея к преступлениям. Есть шанс, что благодаря экспертизам с него могут снять статью об убийстве. Однако ему может грозить наказание за большую партию наркотиков. Сестра парня уточнила, что Ольга начала употреблять и распространять запрещённые вещества, ещё когда встречалась с другим мужчиной. Продолжила она этим заниматься и с Андреем, а так как оба они были безработными, то жили на деньги, полученные таким путём.
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А ещё Лайф рассказывал о жутком случае во Франции, когда сатанист-псих обезглавил подростка и попытался съесть. Тело мальчика полицейские нашли в одном из домов коммуны Тараскон на юго-востоке страны. Вскоре вышли и на хозяина квартиры. Он был обнаружен в Арле и застрелен полицейскими при попытке скрыться.
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