Количество заразившихся ковидом в мире превысило 200 миллионов
Что касается летальных исходов, их больше четырёх миллионов. По последним данным, антилидерами являются США, Бразилия и Индия.
Фото © Агентство новостей "Москва" / Сандурская Софья
Всемирная организация здравоохранения объявила число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире — 200 миллионов. Также, по данным с официального сайта ВОЗ, от коронавируса скончалось 4,2 миллиона человек.
Согласно подсчётам Университета Хопкинса, страной с самым высоким числом известных случаев заражения остаются Соединённые Штаты — 35,3 миллиона человек. Далее идут Индия — 31,7 миллиона, Бразилия — 20 миллионов и Россия — 6,3 миллиона. Замыкает первую пятёрку Франция, в которой зафиксировано 6,2 миллиона случаев.
Больше всего летальных исходов на сегодняшний день зафиксировано в США — 614,7 тысячи. Чуть меньше в Бразилии — 559,6 тысячи и в Индии — 425,7 тысячи. ВОЗ, в свою очередь, сообщает о 4 244 541 смерти. По мнению профессоров из Университета Хопкинса, массовая иммунизация замедляет пандемию и помогает предотвратить гибель людей, но вакцин на всех не хватает.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус из-за дефицита вакцин призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. На это заявление разные государства отреагировали по-разному — американские власти выступили против, планируя одновременно помогать другим странам с вакцинами и обеспечивать своё население бустерными дозами, а российский парламентарий согласился с решением ВОЗ.
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