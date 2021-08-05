Количество заразившихся ковидом в мире превысило 200 миллионов

Всемирная организация здравоохранения объявила число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире — 200 миллионов. Также, по данным с официального сайта ВОЗ, от коронавируса скончалось 4,2 миллиона человек.

Больше всего летальных исходов на сегодняшний день зафиксировано в США — 614,7 тысячи. Чуть меньше в Бразилии — 559,6 тысячи и в Индии — 425,7 тысячи. ВОЗ, в свою очередь, сообщает о 4 244 541 смерти. По мнению профессоров из Университета Хопкинса, массовая иммунизация замедляет пандемию и помогает предотвратить гибель людей, но вакцин на всех не хватает.