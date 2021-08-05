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Количество заразившихся ковидом в мире превысило 200 миллионов

Что касается летальных исходов, их больше четырёх миллионов. По последним данным, антилидерами являются США, Бразилия и Индия.

5 августа, 18:18
<p>Фото © Агентство новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство новостей "Москва" / Сандурская Софья

Всемирная организация здравоохранения объявила число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире — 200 миллионов. Также, по данным с официального сайта ВОЗ, от коронавируса скончалось 4,2 миллиона человек.

Согласно подсчётам Университета Хопкинса, страной с самым высоким числом известных случаев заражения остаются Соединённые Штаты — 35,3 миллиона человек. Далее идут Индия — 31,7 миллиона, Бразилия — 20 миллионов и Россия — 6,3 миллиона. Замыкает первую пятёрку Франция, в которой зафиксировано 6,2 миллиона случаев.

Больше всего летальных исходов на сегодняшний день зафиксировано в США — 614,7 тысячи. Чуть меньше в Бразилии — 559,6 тысячи и в Индии — 425,7 тысячи. ВОЗ, в свою очередь, сообщает о 4 244 541 смерти. По мнению профессоров из Университета Хопкинса, массовая иммунизация замедляет пандемию и помогает предотвратить гибель людей, но вакцин на всех не хватает.

ВОЗ считает недоказанной пользу бустерных доз вакцин

ВОЗ считает недоказанной пользу бустерных доз вакцин

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус из-за дефицита вакцин призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. На это заявление разные государства отреагировали по-разному — американские власти выступили против, планируя одновременно помогать другим странам с вакцинами и обеспечивать своё население бустерными дозами, а российский парламентарий согласился с решением ВОЗ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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