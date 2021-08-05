Попова рассказала о регионах – чемпионах по вакцинации от ковида

"Есть регионы, где 70% взрослого населения получили уже прививку, хотя бы одну дозу вакцины. И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости, и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Сегодня, конечно, 14 регионов-чемпионов у нас есть", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".