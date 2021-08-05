Попова рассказала о регионах – чемпионах по вакцинации от ковида
В этих субъектах 70% взрослого населения получили уже хотя бы одну дозу вакцины.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о регионах – чемпионах по темпам вакцинации от ковида. По её словам, в этих субъектах наблюдается значительное снижение заболеваемости коронавирусом из-за большой доли привитых.
"Есть регионы, где 70% взрослого населения получили уже прививку, хотя бы одну дозу вакцины. И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости, и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Сегодня, конечно, 14 регионов-чемпионов у нас есть", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".
Что касается масштабов всей страны, то количество привитых и переболевших ковидом растёт, но пока не достигнут достаточный для прекращения циркуляции вируса уровень коллективного иммунитета. Глава Роспотребнадзора отметила, что было бы желательно достигнуть этой точки к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в красной зоне.
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