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Попова назвала желательную дату достижения коллективного иммунитета в РФ

В стране стартовал пятый этап исследования популяционной защиты от коронавируса.

5 августа, 18:53
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

К 1 сентября желательно достичь коллективного иммунитета к ковиду в РФ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что всё, вирус не имеет возможности циркулировать. И, конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября", — обозначила Попова.

По её словам, в России начат пятый этап исследования популяционного иммунитета. Растёт количество привитых, равно как и количество переболевших ковидом.

Попова заявила, что вакцинация студентов от ковида необязательна

Попова заявила, что вакцинация студентов от ковида необязательна

Ранее Анна Попова заявила, что ослаблять ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, и особенно в регионах со сложной эпидситуацией, пока рано.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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