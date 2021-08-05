Попова назвала желательную дату достижения коллективного иммунитета в РФ

К 1 сентября желательно достичь коллективного иммунитета к ковиду в РФ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что всё, вирус не имеет возможности циркулировать. И, конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября", — обозначила Попова.