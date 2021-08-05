ВОЗ заявила о вступлении мира в "период реальной опасности" из-за ковида

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир сейчас вступил в период реальной опасности из-за пандемии. Об этом он заявил на брифинге для представителей стран – членов Всемирной организации здравоохранения.

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", — отметил Гебреисус.