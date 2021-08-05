НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ВОЗ заявила о вступлении мира в "период реальной опасности" из-за ковида

Многие из достижений человечества в борьбе с коронавирусом сейчас "подвергаются эрозии", отметили в организации.

5 августа, 19:04
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир сейчас вступил в период реальной опасности из-за пандемии. Об этом он заявил на брифинге для представителей стран – членов Всемирной организации здравоохранения.

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", — отметил Гебреисус.

Количество заразившихся ковидом в мире превысило 200 миллионов

Количество заразившихся ковидом в мире превысило 200 миллионов

Ранее глава ВОЗ предупредил о возможном появлении новых и более опасных штаммов ковида. Тедрос Аданом Гебреисус при этом отметил, что распространение этих вариантов коронавируса, вероятно, будет ещё сложнее контролировать.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Количество заразившихся ковидом в мире превысило 200 миллионов

сегодня в 18:18

Вирусолог заявил о "моральной дилемме" из-за призыва ВОЗ запретить ревакцинацию

сегодня в 10:38

CNN: Разведка США получила генетические данные о происхождении ковида из Ухани

сегодня в 19:51

"Рубин" сыграл вничью в первом матче в Лиге Конференций

сегодня в 20:58

Вдвое легче Венеры: Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету-океан вблизи Солнца

сегодня в 20:49

Новости партнеров

Layer 1