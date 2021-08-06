Врачи Продеус и Мацкеплишвили развеяли самые распространённые мифы о вакцинации

Многие утверждения по поводу вакцинации от коронавируса, которые распространяются среди россиян, являются лишь мифами. Их развеяли врач-педиатр, аллерголог и иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус и Симон Мацкеплишвили, врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, профессор, один из авторов нового подхода в лечении тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

В беседе с kp.ru врачи отметили, что наиболее распространено следующее ложное утверждение: если человек переболел ковидом, то вакцинироваться не нужно. Медики подчёркивают, что после перенесённой болезни уровень антител со временем падает, что приводит к размножению вируса в организме. Вакцинация же обеспечивает нас "свежими" антителами, готовыми сразу отразить атаку при нападении вируса.

Второй по счёту миф заключается в том, что если после вакцинации человек заболел, то виноват препарат, который вводили в организм. Но и это является ложью. По словам врачей, в вакцинах отсутствует живой вирус. Однако полноценный иммунитет вырабатывается спустя три недели после второго укола препарата. Именно поэтому между дозами вакцины и три недели после необходимо особенно соблюдать все эпидемические рекомендации: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и другие.

Ещё одним заблуждением, по утверждению Продеуса и Мацкеплишвили, является то, что людям с хроническими заболеваниями нельзя вакцинироваться. Наоборот, отмечают медики, такие граждане находятся в зоне риска, и если их болезни не в стадии обострения, то нужно как можно скорее сделать прививку.