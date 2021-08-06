Бывшая разведчица предупредила о риске ядерной войны между США и Россией

Ядерная война между Соединёнными Штатами и Россией представляет реальную угрозу. Об этом заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в интервью изданию The Hill.

"Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений", — объяснила Коффлер.

По мнению Коффлер, модернизация российского ядерного вооружения является предпосылкой к началу военного конфликта. Экс-разведчица считает, что ядерное вооружение России намного опаснее того, что было в СССР. Если атомный арсенал Советского Союза никогда не применялся в бою и в конечном итоге стал психологическим оружием, то сейчас российская доктрина выходит за рамки "теоретической" и опирается на "реальность", считает американка.

Коффлер добавила, что Россия является единственной страной в мире, которая может стереть Америку с лица Земли своим мощным оружием с суши, моря или воздуха.

"Несомненно, что обе страны готовы к ядерному конфликту, вопрос лишь в том, как его предотвратить", — заключила бывшая разведчица.