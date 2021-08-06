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Бывшая разведчица предупредила о риске ядерной войны между США и Россией

Оба государства уже сейчас готовы к "ядерному конфликту", вопрос лишь в том, как его предотвратить, отметила офицер военной разведки в отставке Ребекка Коффлер.

5 августа, 22:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ядерная война между Соединёнными Штатами и Россией представляет реальную угрозу. Об этом заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в интервью изданию The Hill.

"Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений", — объяснила Коффлер.

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По мнению Коффлер, модернизация российского ядерного вооружения является предпосылкой к началу военного конфликта. Экс-разведчица считает, что ядерное вооружение России намного опаснее того, что было в СССР. Если атомный арсенал Советского Союза никогда не применялся в бою и в конечном итоге стал психологическим оружием, то сейчас российская доктрина выходит за рамки "теоретической" и опирается на "реальность", считает американка.

Коффлер добавила, что Россия является единственной страной в мире, которая может стереть Америку с лица Земли своим мощным оружием с суши, моря или воздуха.

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"Несомненно, что обе страны готовы к ядерному конфликту, вопрос лишь в том, как его предотвратить", — заключила бывшая разведчица.

Ранее аналитики заявили о росте числа развёрнутых ядерных боеголовок в мире. Некоторое облегчение вызвал тот факт, что Россия и США успели "в последнюю минуту" договориться о продлении СНВ-3, отметили эксперты.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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