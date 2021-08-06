В Минэке заявили о низком уровне закредитованности россиян

Долговая нагрузка граждан России находится на низком уровне по сравнению с другими странами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра экономического развития Илью Торосова.

"Для сравнения: по России задолженность граждан менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30–50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, — 70–90%", — отметил замглавы Минэкономразвития.

Он добавил, что в правительстве сейчас рассматривается законопроект, обязывающий сообщать заёмщику о чрезмерной долговой нагрузке. Торосов отметил, что гражданам планируется направлять письменное уведомление, если ежемесячный платёж потенциального кредита будет превышать половину дохода.

Ранее зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что уровень закредитованности населения находится на исторически высоких отметках, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования. В связи с этим Банк России намерен принять соответствующие меры и повысить с 1 октября макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН (показатель долговой нагрузки).

Ситуацию также прокомментировали в Сбере. По словам представителя организации, признаков "пузыря" в портфеле банка не наблюдается.

"Это эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в прошлом году и пытаются докупить в 2021-м. Вместе с тем 2020–2021 годы показали, что население имеет высокую платёжную дисциплину", — заявил представитель Сбербанка.