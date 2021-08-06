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Мария Киселёва объяснила феноменальные успехи России в синхронном плавании

По словам трёхкратной олимпийской чемпионки, "несмотря на то что ты находишься на первой строчке мирового рейтинга, ты всегда понимаешь, что тебе дышат в спину".

6 августа, 02:49
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва объяснила, в чём заключается секрет сборной России, завоёвывающей все золотые медали на Олимпийских играх с 2000 года.

"Несмотря на то что ты находишься на первой строчке мирового рейтинга, ты всегда понимаешь, что тебе дышат в спину и что соперники могут готовить тебе сюрпризы", — сказала Киселёва в ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT.

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По словам трёхкратной олимпийской чемпионки, в России есть большая скамейка запасных и немало талантливых тренеров. Кроме того, многие дети хотят быть похожими на знаменитых синхронисток Наталью Ищенко, Светлану Ромашину и на других чемпионок, "которые были до, которые есть сейчас и которые ещё будут".

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Напомним, ранее дуэт Ромашина – Колесниченко выиграл золото Олимпиады в Токио. После победы Светлана Ромашина заявила, что эти Игры станут для неё последними.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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