Мария Киселёва объяснила феноменальные успехи России в синхронном плавании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва объяснила, в чём заключается секрет сборной России, завоёвывающей все золотые медали на Олимпийских играх с 2000 года.

"Несмотря на то что ты находишься на первой строчке мирового рейтинга, ты всегда понимаешь, что тебе дышат в спину и что соперники могут готовить тебе сюрпризы", — сказала Киселёва в ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT.