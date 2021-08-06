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Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе

Также до этой стадии добрался другой российский спортсмен — Гаджимурад Рашидов.

6 августа, 04:05
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио. Главный фаворит турнира с разгромным счётом 10:0 победил грузина Элизбара Одикадзе, а до этого взял верх над азербайджанцем Шарифом Шарифовым (5:0).

Соперником Садулаева за выход в финал в весовой категории до 97 кг будет кубинец Рейнерис Салас Перес, который оказался сильнее Магомедгаджи Нурова, выступающего за Северную Македонию.

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Также в полуфинал вышел другой российский борец — Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), победивший представителя Польши Магомедмурада Гаджиева (6:2). В 1/8 финала он одолел армянина Вазгена Теваняна (6:0). На следующей стадии его ждёт японец Такуто Отогуро.

Ранее российский борец Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпиады в Токио.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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