Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио. Главный фаворит турнира с разгромным счётом 10:0 победил грузина Элизбара Одикадзе, а до этого взял верх над азербайджанцем Шарифом Шарифовым (5:0).

Соперником Садулаева за выход в финал в весовой категории до 97 кг будет кубинец Рейнерис Салас Перес, который оказался сильнее Магомедгаджи Нурова, выступающего за Северную Македонию.

Также в полуфинал вышел другой российский борец — Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), победивший представителя Польши Магомедмурада Гаджиева (6:2). В 1/8 финала он одолел армянина Вазгена Теваняна (6:0). На следующей стадии его ждёт японец Такуто Отогуро.