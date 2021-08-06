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Путин отметил успехи спортсменов РФ на Олимпиаде, несмотря на отсутствие флага

Российский лидер также заявил, что использование музыки Чайковского вместо российского гимна способствует знакомству в мире с мировой классикой.

6 августа, 18:29

Путин отметил успехи спортсменов РФ на Олимпиаде, несмотря на отсутствие флага. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин завил, что отсутствие флага РФ на Олимпиаде в Токио не влияет на качество выступлений российских спортсменов, которые приносят стране медали. Такое мнение он выразил во время встречи с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии. Глава РФ подчеркнул, что выступления наших олимпийцев доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны.

"Я думаю, что они — наши атлеты — своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И, вообще-то, не имеют никакого смысла", — сказал российский лидер.

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При этом Путин подчеркнул, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску "в известной степени". Глава РФ также отметил, что музыка Петра Чайковского, которая звучит во время награждения российских олимпийцев, позволит миру лучше узнать русскую классику.

"Пускай в мире знакомятся с российской классикой", — сказал Путин.

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Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. В апреле текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил использование фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского во время церемоний награждения наших спортсменов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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