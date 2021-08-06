Четырнадцатый день на Олимпиаде в Токио принёс сборной России четыре медали. Наши спортсмены порадовали болельщиков золотом, серебром и двумя бронзовыми наградами.

Безоговорочная победа на борцовском ковре

Двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков оказался сильнее всех в весовой категории до 74 кг. На пути к финалу он громил одного соперника за другим. Не устоял в решающей схватке и Магомедхабиб Кадимагомедов, с прошлого года выступающий за Белоруссию, — 7:0.

После финального поединка Сидаков не смог сдержать эмоций. Он подошёл к тренерам, заплакал и закрыл лицо флагом ОКР. Свою победу спортсмен посвятил двукратному призёру Олимпийских игр по вольной борьбе Бесику Кудухову, который погиб в автокатастрофе в 2013 году.

Две награды и спорное решение судей на боксёрском ринге

К сожалению, оба российских боксёра, выступавшие на Олимпиаде в пятницу, потерпели поражение. Зенфира Магомедалиева в полуфинале в весовой категории до 75 кг единогласным решением судей уступила китаянке Ли Цянь. Поскольку в олимпийском боксе не предусмотрены бои за третье место, россиянка автоматически завоевала бронзовую награду.

Следом на ринг вышел Муслим Гаджимагомедов, его соперником в поединке за золото в категории до 91 кг был кубинец Хулио Ла Крус, пять лет назад в Рио-де-Жанейро ставший олимпийским чемпионом в более лёгком весе. Впрочем, и шансы россиянина котировались очень высоко, поскольку он в течение четырёх лет вообще никому не проигрывал.

В итоге все пять рефери отдали победу Ла Крусу. При этом говорить о тотальном преимуществе кубинца язык не повернётся. Вот и Гаджимагомедов аккуратно намекнул, что не совсем согласен с судейским решением.

"Руку не подняли, значит, проиграл. Но думаю, что доминировал по ходу поединка, был активнее, а соперник не боксировал и просто двигался по рингу. Хотя я доставал по корпусу и набирал очки. У меня нет особо желания носить серебряную медаль. Мы ехали за золотом", — сказал после финального боя россиянин.

Неожиданная медаль в новом виде олимпийской программы

Женский мэдисон в этом году дебютировал на Олимпийских играх. Своё название гонка получила благодаря спортивному комплексу "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, где впервые были проведены соревнования в этой дисциплине. Турнир проводится на велотреке с участием команд из двух человек, которые попеременно сменяют друг друга на дистанции из 120 кругов. Задача — набрать как можно больше очков на промежуточных финишах, которые проводятся каждые десять кругов. Очки начисляются за попадание в пятёрку сильнейших.

Россию представляли Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. От них никто не ждал медали, но спортсменки добрались до бронзы. Наши велогонщицы уступили только соперницам из Великобритании и Дании. По словам Хатунцевой, если бы Олимпиаду не перенесли на год из-за коронавируса, она бы просто не успела вернуться в спорт после рождения ребёнка.

"Первый месяц я в Москве каталась, а когда Викуле два месяца исполнилось, начали летать по сборам. Тренировалась, кормила её, опять тренировалась. А так с ней папа, бабушка. Меня все поддержали. Супруг остаётся с ней, когда я уезжаю за рубеж и когда я на тренировке. Он всегда был со мной, за меня. За нас", — сказала бронзовая призёрка Игр в Токио.

Синхронистки и "художницы" подошли к финалу лидерами

Синхронистки Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина показали лучший результат в технической программе в группах. Сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины заняли в квалификации личного многоборья в художественной гимнастике первое и второе места. Медали в этих видах программы будут разыграны в субботу, 7 августа.

Долгожданный успех золотой команды гандболисток

После триумфа на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро у нашей команды начался затяжной спад. На чемпионатах мира 2017 и 2019 года россиянки заняли пятое и третье места соответственно. На трёх последних первенствах Европы мы взяли только одну медаль (серебро в 2018-м). К тому же сборную покинул гениальный тренер Евгений Трефилов, выигравший с ней Олимпиаду и четыре чемпионата мира.

У авторитетного испанского специалиста Амброса Мартина отношения со сборной России откровенно не сложились. В этом году его сменил Алексей Алексеев, работавший в штабе Трефилова.

На нынешней Олимпиаде россиянки стартовали крайне неудачно. С бразильянками наши сыграли вничью (24:24), а шведкам крупно уступили (24:36). После этого сборная пришла в себя, заняла второе место в группе и уверенно дошагала до финала, одолев в пятницу принципиальных соперниц из Норвегии (27:26). В решающем матче Олимпиады, который состоится в воскресенье, 8 августа, российские гандболистки, как и пять лет назад, сыграют с Францией.