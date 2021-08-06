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"Доделываем под хлопки": Российские синхронистки рассказали о запасном варианте на случай повторения проблем с музыкой

Ранее в ходе соревнований дуэтов диджей дважды ошибался во время выступления наших спортсменок.

6 августа, 13:05
<p>Фото © ТАСС / EPA / Patrick B. Kraemer</p>

Фото © ТАСС / EPA / Patrick B. Kraemer

Российские синхронистки Влада Чигирёва и Мария Шурочкина заявили, что сборная подготовила резервный план действий в случае повторных проблем с музыкой во время выступлений. Об этом они рассказали журналистам.

Ранее во время выступления Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в дуэтах диджей дважды чуть не сорвал выступления россиянок. В квалификации он включил чужую композицию, а в финале прервал музыку.

"Если музыка останавливается в начале или включается другая, мы стоим и не дёргаемся. Если музыка останавливается, когда мы в воде, мы ждём свистка. Но так как свистка никогда не слышно, то доделываем до конца под счёт и под хлопки", — отметила Чигирёва.

В пятницу Чигирёва, Шурочкина, Колесниченко, Ромашина, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич и Алла Шишкина показали лучший результат в технической программе в соревновании групп. Медали в этой дисциплине будут разыграны в субботу, 7 августа, по итогам выступления спортсменок в произвольной программе.

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Ранее Ромашина и Колесниченко выиграли золото в дуэтах. После победы Ромашина, ставшая шестикратной олимпийской чемпионкой, заявила, что эти Игры станут для неё последними.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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