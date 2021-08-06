"Доделываем под хлопки": Российские синхронистки рассказали о запасном варианте на случай повторения проблем с музыкой
Ранее в ходе соревнований дуэтов диджей дважды ошибался во время выступления наших спортсменок.
Фото © ТАСС / EPA / Patrick B. Kraemer
Российские синхронистки Влада Чигирёва и Мария Шурочкина заявили, что сборная подготовила резервный план действий в случае повторных проблем с музыкой во время выступлений. Об этом они рассказали журналистам.
Ранее во время выступления Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в дуэтах диджей дважды чуть не сорвал выступления россиянок. В квалификации он включил чужую композицию, а в финале прервал музыку.
"Если музыка останавливается в начале или включается другая, мы стоим и не дёргаемся. Если музыка останавливается, когда мы в воде, мы ждём свистка. Но так как свистка никогда не слышно, то доделываем до конца под счёт и под хлопки", — отметила Чигирёва.
В пятницу Чигирёва, Шурочкина, Колесниченко, Ромашина, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич и Алла Шишкина показали лучший результат в технической программе в соревновании групп. Медали в этой дисциплине будут разыграны в субботу, 7 августа, по итогам выступления спортсменок в произвольной программе.
Ранее Ромашина и Колесниченко выиграли золото в дуэтах. После победы Ромашина, ставшая шестикратной олимпийской чемпионкой, заявила, что эти Игры станут для неё последними.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Сборная России по синхронному плаванию выиграла техническую программу в группах на Олимпиаде
сегодня в 11:31
Ульяна Баташова заняла девятое место в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио
сегодня в 11:20
Вышли на четвёртое место по медалям: Сидаков принёс России олимпийское золото в вольной борьбе
сегодня в 11:03
Комментариев: 0