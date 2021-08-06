Российские синхронистки Влада Чигирёва и Мария Шурочкина заявили, что сборная подготовила резервный план действий в случае повторных проблем с музыкой во время выступлений. Об этом они рассказали журналистам.

Ранее во время выступления Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в дуэтах диджей дважды чуть не сорвал выступления россиянок. В квалификации он включил чужую композицию, а в финале прервал музыку.

"Если музыка останавливается в начале или включается другая, мы стоим и не дёргаемся. Если музыка останавливается, когда мы в воде, мы ждём свистка. Но так как свистка никогда не слышно, то доделываем до конца под счёт и под хлопки", — отметила Чигирёва.