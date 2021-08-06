Вышли на четвёртое место по медалям: Сидаков принёс России олимпийское золото в вольной борьбе
Награда стала для сборной России 62-й на соревнованиях в японской столице.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг.
В решающей схватке он победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова. Поединок завершился со счётом 7:0 в пользу нашего спортсмена.
Бронзовые медали в этой весовой категории выиграли итальянец Франк Чамизо и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.
Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 62 медали (17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены поднялись на четвёртую позицию, опередив Великобританию и Австралию. Впереди — только Китай, США и Япония.
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