НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вышли на четвёртое место по медалям: Сидаков принёс России олимпийское золото в вольной борьбе

Награда стала для сборной России 62-й на соревнованиях в японской столице.

6 августа, 11:03
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг.

В решающей схватке он победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова. Поединок завершился со счётом 7:0 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые медали в этой весовой категории выиграли итальянец Франк Чамизо и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 62 медали (17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены поднялись на четвёртую позицию, опередив Великобританию и Австралию. Впереди — только Китай, США и Япония.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Сборная России по синхронному плаванию выиграла техническую программу в группах на Олимпиаде

сегодня в 11:31

Ульяна Баташова заняла девятое место в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио

сегодня в 11:20

Жена Федуна предложила бывшему спортивному директору "Спартака" проверку на полиграфе

сегодня в 10:19

В Китае зафиксировали два случая заражения людей птичьим гриппом H5N6

сегодня в 12:27

Шойгу проанонсировал испытания российской ракеты, прозванной на Западе "Сатаной"

сегодня в 12:10

Новости партнеров

Layer 1