Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг.

В решающей схватке он победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова. Поединок завершился со счётом 7:0 в пользу нашего спортсмена.

Бронзовые медали в этой весовой категории выиграли итальянец Франк Чамизо и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.