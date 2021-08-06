Российский борец Садулаев пробился в финал олимпийского турнира

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 97 кг.

В полуфинале он победил кубинца Рейнериса Саласа. Схватка завершилась со счётом 4:0 в пользу российского спортсмена.

Вторую путёвку в финал оспорят американец Кайл Снайдер и представитель Турции Сулейман Карадениз. Решающий поединок состоится в субботу, 7 августа.