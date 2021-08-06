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Российский борец Садулаев пробился в финал олимпийского турнира

В решающем поединке его соперником будет американец Кайл Снайдер или представитель Турции Сулейман Карадениз.

6 августа, 09:52

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 97 кг.

В полуфинале он победил кубинца Рейнериса Саласа. Схватка завершилась со счётом 4:0 в пользу российского спортсмена.

Вторую путёвку в финал оспорят американец Кайл Снайдер и представитель Турции Сулейман Карадениз. Решающий поединок состоится в субботу, 7 августа.

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Садулаев является победителем Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 86 кг. Также на его счету четыре золотые медали на чемпионатах мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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