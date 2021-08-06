Денис Дмитриев не смог выиграть бронзу на Олимпиаде в велоспорте на треке

Российский спортсмен остался на четвёртой строчке в итоговом протоколе.

Российский велогонщик Денис Дмитриев потерпел поражение в гонке за бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.

В поединке за третье место он в обоих заездах уступил представителю Великобритании Джеку Карлину.

За золото борьбу ведут два голландских велогонщика — Джеффри Хогланд и Харри Лаврейсен.