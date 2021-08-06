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Регион
Опубликовано 6 августа 2021, 09:42

Денис Дмитриев не смог выиграть бронзу на Олимпиаде в велоспорте на треке

Александр Бондарь. Фото © Олимпийский комитет России

Александр Бондарь. Фото © Олимпийский комитет России

Российский спортсмен остался на четвёртой строчке в итоговом протоколе.

Российский велогонщик Денис Дмитриев потерпел поражение в гонке за бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.

В поединке за третье место он в обоих заездах уступил представителю Великобритании Джеку Карлину.

За золото борьбу ведут два голландских велогонщика — Джеффри Хогланд и Харри Лаврейсен.

Где и когда смотреть, за кого из наших болеть
Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

На счету Дмитриева уже есть олимпийская медаль. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он выиграл бронзу в спринте.

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Роман Фейгин
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