Прыгуны в воду Бондарь и Минибаев вышли в полуфинал олимпийского турнира
Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 7 августа.
Александр Бондарь. Фото © Олимпийский комитет России
Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев пробились в полуфинал Олимпиады в Токио в индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки.
В квалификации Бондарь занял третье место, набрав 513,85 балла. Он уступил только представителям Китая Ян Цзяню (546,90) и Цао Юаню (529,30). Минибаев стал 14-м (391,95).
Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 7 августа.
На Олимпиаде в Токио Бондарь и Минибаев уже выиграли медаль. Они стали третьими в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.
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