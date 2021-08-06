Прыгуны в воду Бондарь и Минибаев вышли в полуфинал олимпийского турнира

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев пробились в полуфинал Олимпиады в Токио в индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки.

В квалификации Бондарь занял третье место, набрав 513,85 балла. Он уступил только представителям Китая Ян Цзяню (546,90) и Цао Юаню (529,30). Минибаев стал 14-м (391,95).

Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 7 августа.