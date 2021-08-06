Российский велогонщик Дмитриев проиграл в полуфинале Олимпиады
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Теперь он поборется за бронзовую медаль с представителем Великобритании Джеком Карлином.
Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог выйти в финал Олимпиады в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.
На стадии полуфинала он в обеих гонках уступил Джеффри Хогланду из Нидерландов.
Теперь россиянин поборется за бронзовую медаль с представителем Великобритании Джеком Карлином, который уступил другому голландцу Харри Лаврейсену.
На счету Дмитриева уже есть олимпийская медаль. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он выиграл бронзу в спринте.