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Регион
Опубликовано 6 августа 2021, 08:05

Российский велогонщик Дмитриев проиграл в полуфинале Олимпиады

Фото © AP Photo / Darko Bandic

Фото © AP Photo / Darko Bandic

Теперь он поборется за бронзовую медаль с представителем Великобритании Джеком Карлином.

Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог выйти в финал Олимпиады в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.

На стадии полуфинала он в обеих гонках уступил Джеффри Хогланду из Нидерландов.

Теперь россиянин поборется за бронзовую медаль с представителем Великобритании Джеком Карлином, который уступил другому голландцу Харри Лаврейсену.

Где и когда смотреть, за кого из наших болеть
Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

На счету Дмитриева уже есть олимпийская медаль. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он выиграл бронзу в спринте.

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Роман Фейгин
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