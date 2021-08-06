Российский велогонщик Дмитриев проиграл в полуфинале Олимпиады

Теперь он поборется за бронзовую медаль с представителем Великобритании Джеком Карлином.

Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог выйти в финал Олимпиады в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.

На стадии полуфинала он в обеих гонках уступил Джеффри Хогланду из Нидерландов.

Теперь россиянин поборется за бронзовую медаль с представителем Великобритании Джеком Карлином, который уступил другому голландцу Харри Лаврейсену.