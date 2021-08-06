НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российский велогонщик Дмитриев проиграл в полуфинале Олимпиады

Теперь он поборется за бронзовую медаль с представителем Великобритании Джеком Карлином.

6 августа, 08:05
<p>Фото © AP Photo / Darko Bandic</p>

Фото © AP Photo / Darko Bandic

Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог выйти в финал Олимпиады в Токио в спринтерских соревнованиях на треке.

На стадии полуфинала он в обеих гонках уступил Джеффри Хогланду из Нидерландов.

Теперь россиянин поборется за бронзовую медаль с представителем Великобритании Джеком Карлином, который уступил другому голландцу Харри Лаврейсену.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

На счету Дмитриева уже есть олимпийская медаль. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он выиграл бронзу в спринте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1