"Мы в контакте с польскими коллегами": Глава МОК заявил о поддержке белорусской бегуньи Тимановской

"МОК не может поменять политическую позицию в Белоруссии. Это надо понимать. Наша ответственность — защищать спортсменов так сильно, как мы можем. И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям. Пару месяцев назад мы уже приняли решения. Лукашенко и его сын никакие аккредитации не могли получить здесь, под санкциями другие члены НОК. Мы выступаем против политических репрессий. Тимановская в Польше, мы в контакте с польским НОК, они помогают нам поддерживать её", — отметил Бах.