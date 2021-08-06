"Мы в контакте с польскими коллегами": Глава МОК заявил о поддержке белорусской бегуньи Тимановской
Ранее спортсменка отказалась выступать в составе эстафетной команды на Олимпиаде в Токио и со скандалом вернулась в Европу.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Президент МОК Томас Бах заявил, что организация находится в контакте с польским Национальным олимпийским комитетом (НОК) и продолжает поддерживать находящуюся в этой стране белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом он рассказал журналистам.
"МОК не может поменять политическую позицию в Белоруссии. Это надо понимать. Наша ответственность — защищать спортсменов так сильно, как мы можем. И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям. Пару месяцев назад мы уже приняли решения. Лукашенко и его сын никакие аккредитации не могли получить здесь, под санкциями другие члены НОК. Мы выступаем против политических репрессий. Тимановская в Польше, мы в контакте с польским НОК, они помогают нам поддерживать её", — отметил Бах.
Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.
Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская прилетела в Варшаву.
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