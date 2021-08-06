"Мы в контакте с польскими коллегами": Глава МОК заявил о поддержке белорусской бегуньи Тимановской

Спортсменка на Играх в Токио отказалась выступать в эстафете, после чего со скандалом вернулась в Европу.

Президент МОК Томас Бах заявил, что организация находится в контакте с польским Национальным олимпийским комитетом (НОК) и продолжает поддерживать находящуюся в этой стране белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом он рассказал журналистам.

"МОК не может поменять политическую позицию в Белоруссии. Это надо понимать. Наша ответственность — защищать спортсменов так сильно, как мы можем. И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям. Пару месяцев назад мы уже приняли решения. Лукашенко и его сын никакие аккредитации не могли получить здесь, под санкциями другие члены НОК. Мы выступаем против политических репрессий. Тимановская в Польше, мы в контакте с польским НОК, они помогают нам поддерживать её", — отметил Бах.

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.