Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 91 кг.

В решающем поединке он уступил кубинцу Хулио Сесару Ла Крусу. Бой завершился поражением нашего спортсмена со счётом 0:5.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Дэвид Ньика из Новой Зеландии и бразилец Абнер Тейшейра.