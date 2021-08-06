НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Есть 60-я медаль: Муслим Гаджимагомедов принёс России серебро в боксе

В общекомандном зачёте Игр наши спортсмены по-прежнему занимают пятую строчку.

6 августа, 06:23
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 91 кг.

В решающем поединке он уступил кубинцу Хулио Сесару Ла Крусу. Бой завершился поражением нашего спортсмена со счётом 0:5.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Дэвид Ньика из Новой Зеландии и бразилец Абнер Тейшейра.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 60 медалей (16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую позицию, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Мы в контакте с польскими коллегами": Глава МОК заявил о поддержке белорусской бегуньи Тимановской

сегодня в 06:54

Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу олимпийских соревнований по боксу

сегодня в 05:42

Исинбаева проиграла финской хоккеистке на выборах главы комиссии спортсменов МОК

сегодня в 05:27

В Приморье краснокнижный леопард заинтересовался фотоловушкой и "сделал селфи"

сегодня в 07:40

Девушка показала смешную разницу, как она выглядела в начале вечера, пока не появилось её альтер эго

сегодня в 07:47

Новости партнеров

Layer 1