Есть 60-я медаль: Муслим Гаджимагомедов принёс России серебро в боксе
В общекомандном зачёте Игр наши спортсмены по-прежнему занимают пятую строчку.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 91 кг.
В решающем поединке он уступил кубинцу Хулио Сесару Ла Крусу. Бой завершился поражением нашего спортсмена со счётом 0:5.
Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Дэвид Ньика из Новой Зеландии и бразилец Абнер Тейшейра.
Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 60 медалей (16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую позицию, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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