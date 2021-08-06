Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу олимпийских соревнований по боксу

Россиянка Зенфира Магомедалиева проиграла китаянке Ли Цянь в полуфинальном матче соревнований по боксу на Олимпиаде в Токио и завоевала бронзовую медаль, так как боёв за третье место не проводится.

Схватка в весовой категории до 75 кг завершилась победой представительницы КНР единогласным решением судей. 31-летняя Ли Цянь выиграла у 33-летней Магомедалиевой каждый из раундов. В другом полуфинале британка Лоурен Прайс победила Нушку Фонтейн из Нидерландов — 3:2.

"Поражение закономерное. Вот видите, как получилось, у Зенфиры присутствовало волнение, и, исходя из этого, что вышло, то и вышло. И с этим ничего не поделать", — отметил тренер женской команды по боксу Иван Шидловский.