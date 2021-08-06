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Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу олимпийских соревнований по боксу

33-летняя спортсменка проиграла в полуфинале 31-летней Ли Цянь из Китая единогласным решением судей.

6 августа, 05:42
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россиянка Зенфира Магомедалиева проиграла китаянке Ли Цянь в полуфинальном матче соревнований по боксу на Олимпиаде в Токио и завоевала бронзовую медаль, так как боёв за третье место не проводится.

Схватка в весовой категории до 75 кг завершилась победой представительницы КНР единогласным решением судей. 31-летняя Ли Цянь выиграла у 33-летней Магомедалиевой каждый из раундов. В другом полуфинале британка Лоурен Прайс победила Нушку Фонтейн из Нидерландов — 3:2.

"Поражение закономерное. Вот видите, как получилось, у Зенфиры присутствовало волнение, и, исходя из этого, что вышло, то и вышло. И с этим ничего не поделать", — отметил тренер женской команды по боксу Иван Шидловский.

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Ранее стало известно, что российские борцы Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов вышли в полуфинал олимпийских состязаний.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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