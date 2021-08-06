Велогонщицы Хатунцева и Новолодская выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио
Награда стала для сборной России 61-й на Играх в японской столице.
Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзовые медали на соревнованиях по мэдисону на олимпийском треке в Токио.
В финале спортсменки преодолели 120 кругов. В ходе решающей гонки Хатунцева и Новолодская набрали 26 очков.
Золото завоевали британки Кэти Арчибальд и Лаура Кенни, получившие 78 баллов. На второй позиции — Амали Дидериксен и Юлия Лет из Дании (35 очков).
Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 61 медаль (16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены опустились на шестую позицию, впереди — Китай, США, Япония, Австралия и Великобритания.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав