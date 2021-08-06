Велогонщицы Хатунцева и Новолодская выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио

Награда стала для сборной России 61-й на Играх в японской столице.

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзовые медали на соревнованиях по мэдисону на олимпийском треке в Токио.

В финале спортсменки преодолели 120 кругов. В ходе решающей гонки Хатунцева и Новолодская набрали 26 очков.

Золото завоевали британки Кэти Арчибальд и Лаура Кенни, получившие 78 баллов. На второй позиции — Амали Дидериксен и Юлия Лет из Дании (35 очков).