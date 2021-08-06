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Опубликовано 6 августа 2021, 08:55

Велогонщицы Хатунцева и Новолодская выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио

Награда стала для сборной России 61-й на Играх в японской столице.

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзовые медали на соревнованиях по мэдисону на олимпийском треке в Токио.

В финале спортсменки преодолели 120 кругов. В ходе решающей гонки Хатунцева и Новолодская набрали 26 очков.

Золото завоевали британки Кэти Арчибальд и Лаура Кенни, получившие 78 баллов. На второй позиции — Амали Дидериксен и Юлия Лет из Дании (35 очков).

Где и когда смотреть, за кого из наших болеть
Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Всего сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио уже 61 медаль (16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены опустились на шестую позицию, впереди — Китай, США, Япония, Австралия и Великобритания.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Роман Фейгин
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