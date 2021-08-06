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Российский борец Рашидов уступил в полуфинале Олимпиады в Токио

В поединке за третье место он сразится с проигравшим в паре Гаджи Алиев (Азербайджан) — Баджранг Пуния (Индия).

6 августа, 09:29
<p>Фото © ТАСС / imago images / Kadir Caliskan</p>

Фото © ТАСС / imago images / Kadir Caliskan

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов потерпел поражение в полуфинале Олимпиады в Токио в весовой категории до 65 кг.

Он уступил японцу Такуто Отогуро. Схватка завершилась со счётом 3:2 в пользу спортсмена из Страны восходящего солнца.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

В поединке за бронзу Рашидов сразится с проигравшим в паре Гаджи Алиев (Азербайджан) — Баджранг Пуния (Индия).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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