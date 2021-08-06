Российский борец Рашидов уступил в полуфинале Олимпиады в Токио
В поединке за третье место он сразится с проигравшим в паре Гаджи Алиев (Азербайджан) — Баджранг Пуния (Индия).
Фото © ТАСС / imago images / Kadir Caliskan
Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов потерпел поражение в полуфинале Олимпиады в Токио в весовой категории до 65 кг.
Он уступил японцу Такуто Отогуро. Схватка завершилась со счётом 3:2 в пользу спортсмена из Страны восходящего солнца.
В поединке за бронзу Рашидов сразится с проигравшим в паре Гаджи Алиев (Азербайджан) — Баджранг Пуния (Индия).
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