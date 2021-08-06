Ульяна Баташова заняла девятое место в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио

Россиянка Ульяна Баташова заняла девятое место на Олимпиаде в Токио в современном пятиборье.

Девушки соревновались в плавании, фехтовании, конном спорте, лёгкой атлетике и стрельбе.

Перед последним видом программы — стрельбой, совмещённой с бегом на 3200 метров — Баташова лидировала, но удержать преимущество не смогла. В итоге она заработала 1341 очко.

Победу одержала британка Кейт Френч, получившая 1385 очков и побившая олимпийский рекорд. Второй стала Лаура Асадаускайте из Литвы (1370 баллов), бронзу завоевала венгерка Шаролта Ковач (1368). Ещё одна россиянка Гульназ Губайдуллина заняла 32-е место (1053 очка).