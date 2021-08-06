Сборная России по синхронному плаванию выиграла техническую программу в группах на Олимпиаде
Медали в этом виде программы будут разыграны в японской столице в субботу, 7 августа.
Фото © Олимпийский комитет России
Сборная России показала лучший результат в технической программе в соревнованиях по синхронному плаванию в группах на Олимпиаде в Токио.
Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина получили за своё выступление 97,2979 балла.
Второе место заняла команда Китая, у которой 96,2310 балла. Третьими стали украинки (94,2685).
Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 7 августа, по итогам выступления спортсменок в произвольной программе.
Напомним, ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в дуэтах. После победы Ромашина, ставшая шестикратной олимпийской чемпионкой, заявила, что эти Игры станут для неё последними.
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