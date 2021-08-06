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Сборная России по синхронному плаванию выиграла техническую программу в группах на Олимпиаде

Медали в этом виде программы будут разыграны в японской столице в субботу, 7 августа.

6 августа, 11:31
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Сборная России показала лучший результат в технической программе в соревнованиях по синхронному плаванию в группах на Олимпиаде в Токио.

Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина получили за своё выступление 97,2979 балла.

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Второе место заняла команда Китая, у которой 96,2310 балла. Третьими стали украинки (94,2685).

Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 7 августа, по итогам выступления спортсменок в произвольной программе.

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Напомним, ранее Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в дуэтах. После победы Ромашина, ставшая шестикратной олимпийской чемпионкой, заявила, что эти Игры станут для неё последними.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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