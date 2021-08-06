Опасный штамм ковида обнаружили в Токио за три дня до Олимпиады

За три дня до начала Олимпийских игр в Токио Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) сообщил Глобальной базе данных геномов вирусов GISAID, что в стране впервые обнаружен опасный штамм CoViD-19 "лямбда". Однако власти страны не планировали оповещать об этом общественность до окончания Игр. Об этом пишет американское издание Daily Beast.

Как сообщает учёный из NIID, штамм обнаружили на контрольно-пропускном пункте аэропорта, но когда именно, не уточняется. Согласно данным издания, 30-летняя женщина прилетела из Перу в международный аэропорт Ханэда в Японии 20 июля. При этом нет информации, принимала ли она участие в Олимпийских играх.

"В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно — я не знаю", — цитирует издание сотрудника института, который пожелал остаться анонимным.

Он уточнил, что раньше об обнаружении в стране штаммов ковида оповещалось в течение 3–11 дней. Представитель Министерства здравоохранения Японии, в свою очередь, сообщил изданию, что специалисты пресекли распространение этого вида коронавируса в стране, так как заражённую поместили на карантин в аэропорту примерно 20 июля.