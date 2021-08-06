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Суд на месяц продлил арест блогеру Хованскому

Отмечается, что сам обвиняемый в оправдании терроризма просил перевести его под домашний арест. Сбор доказательств по делу ещё не завершён.

6 августа, 13:42
<p>Юрий Хованский. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Юрий Хованский. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Отмечается, что под стражей видеоблогер пробудет до 8 сентября. По данным пресс-службы, сам Хованский просил перевести его под домашний арест. Следователь на суде сообщил, что сбор доказательств по делу ещё не завершён.

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Напомним, Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Изначально Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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