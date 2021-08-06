Суд на месяц продлил арест блогеру Хованскому

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Отмечается, что под стражей видеоблогер пробудет до 8 сентября. По данным пресс-службы, сам Хованский просил перевести его под домашний арест. Следователь на суде сообщил, что сбор доказательств по делу ещё не завершён.