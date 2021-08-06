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Назван новый лидер на рынке смартфонов, обогнавший Samsung и Apple

Аналитики отмечают, что доля продаж компании на мировом рынке в июне 2021 года составила 17,1%. При этом продажи гаджетов за месяц выросли аж на 26%.

6 августа, 13:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В июне текущего года китайская компания Xiaomi впервые за всё время существования стала мировым лидером по продажам смартфонов. Об этом сообщает аналитическое агентство Counterpoint Research.

По данным издания, доля продаж компании за первый летний месяц составила 17,1%. На втором месте оказалась южнокорейская компания Samsung (15,7%), а на третьем — Apple (14,3%). При этом продажи смартфонов Xiaomi в июне выросли на 26% по сравнению с маем.

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Эксперты связывают рост продаж гаджетов компании с ограничением поставок смартфонов Samsung на китайский рынок. В то же время из-за новой волны пандемии коронавируса во Вьетнаме в июне было приостановлено производство южнокорейских устройств, тем самым Xiaomi получила выгоду. Тем не менее в Counterpoint Research считают, что Samsung в скором времени восстановит свои позиции.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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