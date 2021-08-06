Стало известно, на что россияне обращают внимание при покупке пива

Центр изучения потребительского поведения "Роскачества" провёл опрос среди совершеннолетних жителей России и узнал, по каким критериям они выбирают пиво. Так, 92% респондентов считают важным приятный вкус напитка. Участники исследования также выделили высокое качество и приемлемую стоимость. Об этом сообщает Retail.ru.

Кроме того, 50% потребителей считают, что импортное пиво качественнее российского, 27% не видят разницы, а 10% уверены, что при производстве в России этот напиток получается более качественным.

Также респонденты назвали любимые бренды пива. Так, 70% имеют несколько любимых и выбирают из них, а 7% всегда покупают напиток одной и той же торговой марки. 1% потребителей предпочитает пить этот напиток в заведениях общепита и барах.