Стало известно, на что россияне обращают внимание при покупке пива
Отмечается, что большинство жителей РФ имеют несколько любимых марок этого напитка и выбирают из них, а 7% — всегда приобретают одну и ту же.
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Центр изучения потребительского поведения "Роскачества" провёл опрос среди совершеннолетних жителей России и узнал, по каким критериям они выбирают пиво. Так, 92% респондентов считают важным приятный вкус напитка. Участники исследования также выделили высокое качество и приемлемую стоимость. Об этом сообщает Retail.ru.
Кроме того, 50% потребителей считают, что импортное пиво качественнее российского, 27% не видят разницы, а 10% уверены, что при производстве в России этот напиток получается более качественным.
Также респонденты назвали любимые бренды пива. Так, 70% имеют несколько любимых и выбирают из них, а 7% всегда покупают напиток одной и той же торговой марки. 1% потребителей предпочитает пить этот напиток в заведениях общепита и барах.
Ранее в "Роскачестве" объяснили, какой нужно выбирать арбуз. По словам экспертов, ягода должна быть без трещин и надрезов. Её качество также можно определить по стуку — звук должен быть гулким, похожим на вибрацию.
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