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Путин поручил полностью отказаться от учёбы в три смены в российских школах

Правительство совместно с регионами должно завершить эту работу к 2023–2024 учебному году. Доложить об успехах придётся раньше — до 15 декабря.

6 августа, 13:10

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин поручил полностью отказаться от обучения в три смены к 2023–2024 учебному году. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля. Исполнителями значатся Правительство РФ совместно с органами исполнительной власти в регионах страны. Доложить об успехах придётся до 15 декабря.

"Поручить реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023–2024 учебном году", говорится в тексте документа.

Напомним, что ликвидация третьей смены прописана в нацпроекте "Образование". Этим документом также запланировано создание более 230 тысяч новых мест в образовательных учреждениях к концу 2024-го. Кроме того, сразу 70% обучающих организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным программам, будут охвачены различными формами сопровождения и наставничества, создание которых также запланировано на эти сроки.

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"Для второй смены": В кировской школе сотрудница столовой голыми руками отмывала котлеты — видео

К слову, ранее Владимир Путин также призвал ликвидировать и вторую смену в российских школах, правда, это более долгосрочная перспектива — к 2025 году.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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