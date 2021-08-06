Путин поручил полностью отказаться от учёбы в три смены в российских школах

Президент России Владимир Путин поручил полностью отказаться от обучения в три смены к 2023–2024 учебному году. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля. Исполнителями значатся Правительство РФ совместно с органами исполнительной власти в регионах страны. Доложить об успехах придётся до 15 декабря.

"Поручить реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023–2024 учебном году", — говорится в тексте документа.

Напомним, что ликвидация третьей смены прописана в нацпроекте "Образование". Этим документом также запланировано создание более 230 тысяч новых мест в образовательных учреждениях к концу 2024-го. Кроме того, сразу 70% обучающих организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным программам, будут охвачены различными формами сопровождения и наставничества, создание которых также запланировано на эти сроки.