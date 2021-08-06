В Красноярске переходившего дорогу мальчика снесло потоком дождевой воды

В Красноярске переходившего дорогу мальчика унесло потоком дождевой воды. Видео © Instagram / kras_sunny

В микрорайоне Солнечный в Красноярске мальчика смыло потоком дождевой воды, когда он пытался перейти дорогу. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как ребёнок пытается пересечь затопленную дорогу, однако падает, и его уносит сильный поток. Мальчика протащило несколько метров, после чего ему каким-то образом удалось вцепиться в тротуар. Отметим, что вместе с пострадавшим были приятели, которые пытались протянуть ему руку и вытащить из потока грязной воды, однако это ни к чему не привело. Страшно представить, что было бы, окажись на дороге в этот момент автомобили.

К слову, в комментариях под роликом местные жители пишут, что после дождей микрорайон регулярно затапливает. "В Солнечном постоянно какие-то потопы", "Куда смотрит администрация района?", "Бедные дети", — высказались пользователи соцсети.