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В Красноярске переходившего дорогу мальчика снесло потоком дождевой воды

Приятели пытались протянуть руку пострадавшему и вытащить его из воды, однако это не помогло. Страшно представить, что было бы, окажись на дороге в этот момент автомобили.

6 августа, 13:06

В Красноярске переходившего дорогу мальчика унесло потоком дождевой воды. Видео © Instagram / kras_sunny

В микрорайоне Солнечный в Красноярске мальчика смыло потоком дождевой воды, когда он пытался перейти дорогу. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как ребёнок пытается пересечь затопленную дорогу, однако падает, и его уносит сильный поток. Мальчика протащило несколько метров, после чего ему каким-то образом удалось вцепиться в тротуар. Отметим, что вместе с пострадавшим были приятели, которые пытались протянуть ему руку и вытащить из потока грязной воды, однако это ни к чему не привело. Страшно представить, что было бы, окажись на дороге в этот момент автомобили.

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К слову, в комментариях под роликом местные жители пишут, что после дождей микрорайон регулярно затапливает. "В Солнечном постоянно какие-то потопы", "Куда смотрит администрация района?", "Бедные дети", — высказались пользователи соцсети.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске из-за сильных дождей рухнула подпорная стена и расплющила припаркованные автомобили. На кадрах с места происшествия видно, что у некоторых авто кузов практически раздавлен, другие транспортные средства получили частичные повреждения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, под завалами оказалось по меньшей мере пять машин, людей в них не было.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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