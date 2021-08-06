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Ориентировки на сбежавших из ИВС в Истре поступили в полицию Петербурга и Ленобласти

Пятерых беглецов разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве. Сейчас следователи допрашивают дежурных изолятора, которые упустили зэков.

6 августа, 13:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили ориентировки на пятерых заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"
  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"
  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"
  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"
  • Фото © Газета "Петербургский дневник"
    Фото © Газета "Петербургский дневник"

Фото © Газета "Петербургский дневник"

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Согласно информации издания, в настоящее время беглецов из истринского ИВС разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве. Следователи, в свою очередь, проводят допросы дежурных изолятора, которые упустили заключённых. Кроме того, на поиски сбежавших по распоряжению руководства срочно выехала комиссия подмосковного полицейского главка.

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Следователи задержали двух сотрудников ИВС в Истре после побега заключённых

Напомним, этим утром пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве колбасного короля Владимира Маругова).

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Также мы воссоздали хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. На данный момент известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Далее их след теряется.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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