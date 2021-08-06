Ориентировки на сбежавших из ИВС в Истре поступили в полицию Петербурга и Ленобласти
Пятерых беглецов разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве. Сейчас следователи допрашивают дежурных изолятора, которые упустили зэков.
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Полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили ориентировки на пятерых заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Согласно информации издания, в настоящее время беглецов из истринского ИВС разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве. Следователи, в свою очередь, проводят допросы дежурных изолятора, которые упустили заключённых. Кроме того, на поиски сбежавших по распоряжению руководства срочно выехала комиссия подмосковного полицейского главка.
Напомним, этим утром пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве колбасного короля Владимира Маругова).
Также мы воссоздали хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. На данный момент известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Далее их след теряется.
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