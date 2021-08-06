Ориентировки на сбежавших из ИВС в Истре поступили в полицию Петербурга и Ленобласти

Полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили ориентировки на пятерых заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" .

Согласно информации издания, в настоящее время беглецов из истринского ИВС разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве. Следователи, в свою очередь, проводят допросы дежурных изолятора, которые упустили заключённых. Кроме того, на поиски сбежавших по распоряжению руководства срочно выехала комиссия подмосковного полицейского главка.