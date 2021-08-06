Среди сбежавших из ИВС в Истре был предполагаемый убийца "колбасного короля"
По данным источников Лайфа, именно Александр Мавриди спланировал побег и "подбил" на него своих сокамерников.
Александр Мавриди.
Фото © LIFE
Один из заключённых, сбежавших из ИВС в подмосковной Истре минувшей ночью, оказался подозреваемым в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Речь идёт об Александре Мавриди — 50-летнем уроженце Казахстана, который в 2011 году женился на жительнице Краснодарского края и на этом основании в феврале 2012 года получил российское гражданство. Следователи до сих пор не могут выяснить, почему он расправился с предпринимателем, однако помимо убийства, Мавриди проверяют и на причастность к похищению людей. Здесь Лайф писал подробнее.
Остальные беглецы находились в одной камере с Мавриди. Помимо них были ещё двое, которые отказались бежать вместе с ними. По данным источников Лайфа, эти двое поясняют, что спланировал побег и подбил на него своих товарищей именно предполагаемый убийца "колбасного короля". В результате компанию ему составили Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Николай Тетеря. Все они судимы за мошенничество.
Денис Грозау
Фото © LIFE
Александр Бутнару
Фото © LIFE
Иван Цуркану
Фото © LIFE
Николай Тетеря
Фото © LIFE
Напомним, что "колбасного короля" Владимира Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. Это произошло в ходе разбойного нападения, когда злоумышленники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл, Маругов был уже мёртв. Вскоре был задержан один из подозреваемых —тот самый Александр Мавриди. При обыске в его квартире нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками. После этого Мавриди заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и Подмосковье.
Ранее Лайф выяснил, как пятерым заключённым удалось сбежать из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. Уже известно, что в 2:45 они пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.
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