Ушли по-тихому: Лайф узнал, как пятеро заключённых смогли сбежать из ИВС без шума и крови
Беглецы смогли выбить "кормушку", снять замки и беспрепятственно покинуть территорию учреждения.
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Лайф выяснил, как пятерым заключённым удалось сбежать из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. Уже известно, что в 2:45 они пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.
Источник Лайфа уточняет, что преступники ушли по-тихому, никто из сотрудников учреждения их не заметил, поэтому обошлось без шума и драк. По предварительным данным, оружия у беглецов нет. На их розыск ориентирован весь личный состав подмосковной полиции.
Ранее Лайф публиковал имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди. Четверо из них осуждены по статье "Мошенничество", а последний проходит в качестве подозреваемого по статье "Убийство".
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