Лайф выяснил, как пятерым заключённым удалось сбежать из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. Уже известно, что в 2:45 они пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.

Источник Лайфа уточняет, что преступники ушли по-тихому, никто из сотрудников учреждения их не заметил, поэтому обошлось без шума и драк. По предварительным данным, оружия у беглецов нет. На их розыск ориентирован весь личный состав подмосковной полиции.