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Пятеро заключённых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре

На розыск преступников ориентирован весь личный состав областной полиции. Другие подробности выясняются.

6 августа, 05:20

Фото © Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области

Пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром, сообщает МК. Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди при не выясненных до сих пор обстоятельствах выбрались за территорию учреждения, когда было около четырёх часов утра, и скрылись в неизвестном направлении. На розыск беглых преступников ориентирован весь личный состав подмосковной полиции. Других подробностей пока нет.

Ранее Лайф сообщал, как на Сахалине из колонии-поселения в посёлке Смирных сбежал 21-летний осуждённый. Молодого человека осудили совсем недавно — в июне этого года. А в Карелии на днях двое пациентов в тапках сбежали из психбольницы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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