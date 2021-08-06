Пятеро заключённых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре

Пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром, сообщает МК. Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди при не выясненных до сих пор обстоятельствах выбрались за территорию учреждения, когда было около четырёх часов утра, и скрылись в неизвестном направлении. На розыск беглых преступников ориентирован весь личный состав подмосковной полиции. Других подробностей пока нет.