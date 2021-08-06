Фильм-катастрофа наяву: В Калифорнии пожар за два часа уничтожил 150-летний город
"Дикси", именно так назвали пожар, уже охватил территорию более чем в 112,5 тысячи гектаров.
В Калифорнии пожар за два часа уничтожил 150-летний город. Видео © Twitter / SoCalFirePhoto
Лесной пожар в Калифорнии (США) уничтожил город Гринвилл, основанный во времена золотой лихорадки в середине XIX века. Об этом сообщает телеканал KXTV.
По словам местных жителей, пожар, получивший название "Дикси", расправился с городом всего за два часа. В Гринвилле среди прочего сгорели гостиница, бар и заправка.
В соцсетях появились атмосферные кадры пепелища, на которых видно, что от города практически ничего не осталось. По данным последней переписи, в Гринвилле проживало немногим более тысячи человек. В городе до прихода пожара сохранялись здания, построенные более сотни лет назад.
Бушующий в Калифорнии "Дикси" охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Пока пожарные смогли справиться лишь с 35% его площади. Власти полагают, что окончательно огонь удастся потушить к 13 августа.
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