Создатель уникальной породы собак шалайка Клим Сулимов умер от коронавируса
Эти животные обладают экстраординарным нюхом, хорошей выносливостью, управляемостью и неприхотливостью. Шалаек используют в службах безопасности аэропортов и в армии.
Клим Сулимов. Фото © Wikipedia
Российский учёный-биолог, кинолог Клим Сулинов умер на 91-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщается на сайте Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва.
"Утром 5 августа 2021 года на 91-м году жизни скончался ведущий научный сотрудник Института наследия, ветеран МВД и аэрофлота Клим Тимофеевич Сулимов. Причиной смерти учёного стали последствия перенесённой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Многим учёный известен как создатель породы шалайка — помеси шакала и оленегонной лайки. Также она известна как собака Сулимова. Эти животные обладают экстраординарным нюхом, хорошей выносливостью, управляемостью и неприхотливостью. Шалаек используют в службах безопасности аэропортов и в армии. Кроме того, они могут выявлять рак и другие болезни. Клим Сулимов вывел эту породу в 1983 году.
Дата похорон учёного не называется.
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