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Создатель уникальной породы собак шалайка Клим Сулимов умер от коронавируса

Эти животные обладают экстраординарным нюхом, хорошей выносливостью, управляемостью и неприхотливостью. Шалаек используют в службах безопасности аэропортов и в армии.

6 августа, 04:21
<p>Клим Сулимов. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%91.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Клим Сулимов. Фото © Wikipedia

Российский учёный-биолог, кинолог Клим Сулинов умер на 91-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщается на сайте Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва.

"Утром 5 августа 2021 года на 91-м году жизни скончался ведущий научный сотрудник Института наследия, ветеран МВД и аэрофлота Клим Тимофеевич Сулимов. Причиной смерти учёного стали последствия перенесённой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Известный российский физик-ядерщик умер от коронавируса

Известный российский физик-ядерщик умер от коронавируса

Многим учёный известен как создатель породы шалайка — помеси шакала и оленегонной лайки. Также она известна как собака Сулимова. Эти животные обладают экстраординарным нюхом, хорошей выносливостью, управляемостью и неприхотливостью. Шалаек используют в службах безопасности аэропортов и в армии. Кроме того, они могут выявлять рак и другие болезни. Клим Сулимов вывел эту породу в 1983 году.

Дата похорон учёного не называется.

Ранее стало известно о смерти главы НМИЦ гематологии Валерия Савченко. Под его руководством в России впервые стартовали работы по применению трансплантации костного мозга. На счету профессора 14 авторских свидетельств об изобретениях.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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