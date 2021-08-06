Создатель уникальной породы собак шалайка Клим Сулимов умер от коронавируса

Российский учёный-биолог, кинолог Клим Сулинов умер на 91-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщается на сайте Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва.

"Утром 5 августа 2021 года на 91-м году жизни скончался ведущий научный сотрудник Института наследия, ветеран МВД и аэрофлота Клим Тимофеевич Сулимов. Причиной смерти учёного стали последствия перенесённой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Многим учёный известен как создатель породы шалайка — помеси шакала и оленегонной лайки. Также она известна как собака Сулимова. Эти животные обладают экстраординарным нюхом, хорошей выносливостью, управляемостью и неприхотливостью. Шалаек используют в службах безопасности аэропортов и в армии. Кроме того, они могут выявлять рак и другие болезни. Клим Сулимов вывел эту породу в 1983 году.

Дата похорон учёного не называется.