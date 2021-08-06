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Бразильский регулятор опроверг сообщения о новых условиях импорта "Спутника V"

В Anvisa отметили, что по-прежнему действует только 22 ранее введённых требования.

6 августа, 03:46
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Бразильское агентство санитарного надзора (Anvisa) заявило, что не вводило новых правил по ввозу в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Агентство заявляет, что не добавляло никаких условий, кроме тех 22, что были установлены в решении, разрешившем импорт вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса заявила, что реализация контракта о поставках вакцины в страну якобы приостановлена и прибытие вакцины отложено. Диас возглавляет консорциум северо-восточных штатов Бразилии, заключивших соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о поставках "Спутника V".

В РФПИ рассказали о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж

В РФПИ рассказали о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж

Власти северо-восточных штатов Бразилии более шести месяцев добивались поставок российской вакцины. В результате была достигнута договорённость о поставке 37 миллионов доз, часть которых планируется отправить в Аргентину, Мексику и Боливию.

Бразилия занимает третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Многие жители страны недовольны политикой президента страны Жаира Болсонару и призывают здравоохранение к закупке вакцин, оказанию экстренной помощи населению и соблюдению прав граждан. Ранее в крупнейших городах страны прошли массовые митинги, на которых демонстранты потребовали импичмента главы государства.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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