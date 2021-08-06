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Академик РАН рассказал, сколько держится клеточный иммунитет к коронавирусу

Специалист отметил, что выявить его наличие достаточно сложно. Для этого нужно определить минимум три компонента.

6 августа, 03:52

Фото © Pixabay

Клеточный иммунитет к CoViD-19 после прививки или болезни может держаться около шести месяцев. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"Т-клеточный иммунитет для большинства массовых вакцин уже первично изучен. Клинические испытания первой и второй группы показали, что он появляется и после вакцинации "Спутником". Так как времени ещё прошло мало, непонятно, как долго иммунитет может сохраняться, но полгода он действует точно, в частности и у переболевших коронавирусом", — объяснил эксперт.

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Учёный рассказал, как будет работать тест на клеточный иммунитет от ковида

Учёный уточнил, что выяснить наличие Т-клеточного иммунитета после коронавируса или вакцинации достаточно сложно. Для этого нужно определить минимум три компонента. Такой тест стоит около 20–30 тысяч рублей и проводится обычно в клинических испытаниях на ограниченной группе людей.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский добавил, что сейчас нельзя точно сказать, как работают механизмы иммунитета в ответ на заражение CoViD-19 и вакцинацию, так как история пандемии слишком коротка.

Академик РАН рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к ковиду

Академик РАН рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к ковиду

Ранее учёные ответили на вопросы Лайфа, чем отличается клеточный иммунитет от гуморального, как долго сохраняются антитела к коронавирусу и стоит ли платить за анализ на клеточный иммунитет.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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