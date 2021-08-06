Убийца пятерых человек в Хакасии дал признательные показания
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии".
Кадр из видео СК РФ
Мужчине, который убил пятерых человек в Хакасии, предъявлены обвинения, он дал признательные показания. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания о совершённых убийствах членов семьи", — говорится в сообщении.
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Обвинение предъявлено по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии".
Напомним, накануне стало известно, что в Хакасии убили семью из пяти человек: хозяйку дома, а также её сожителя с братом-близнецом, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Подозреваемого Фёдора П. уже задержали, ранее он был судим за похожее преступление. Позже Лайфу стало известно, что мужчина расправился с семьёй из-за ревности.
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