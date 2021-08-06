Убийца пятерых человек в Хакасии дал признательные показания

Мужчине, который убил пятерых человек в Хакасии, предъявлены обвинения, он дал признательные показания. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания о совершённых убийствах членов семьи", — говорится в сообщении.