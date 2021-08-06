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Шесть человек погибли на Аляске при крушении легкомоторного самолёта

Судно затонуло в районе национального заповедника "Туманные фьорды".

6 августа, 02:56

Фото © ТАСС / АР

На Аляске потерпел крушение экскурсионный самолёт, все пять пассажиров и пилот погибли. Об этом сообщает Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.

В Швеции при взлёте разбился самолёт, на борту которого было 9 человек

В Швеции при взлёте разбился самолёт, на борту которого было 9 человек

Сигнал бедствия от судна Havilland Beaver поступил 5 августа в 11:20 (22:20 мск). В результате крушения летательный аппарат затонул в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан. Работающие на месте происшествия спасатели-водолазы после погружения сообщили, что пять пассажиров и пилот погибли.

Ранее в США семь человек погибли в результате падения частного самолёта в озеро.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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