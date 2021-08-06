Шесть человек погибли на Аляске при крушении легкомоторного самолёта

На Аляске потерпел крушение экскурсионный самолёт, все пять пассажиров и пилот погибли. Об этом сообщает Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.

Сигнал бедствия от судна Havilland Beaver поступил 5 августа в 11:20 (22:20 мск). В результате крушения летательный аппарат затонул в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан. Работающие на месте происшествия спасатели-водолазы после погружения сообщили, что пять пассажиров и пилот погибли.